Боїться за посаду. Шойгу вигадав, чим похвалитися перед Путіним

До Шойгу схожі заяви робили ще троє осіб

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу знову заявив про «взяття» селища Піски Донецької області. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.

Шойгу похвалився «захопленням» Пісків 2 вересня, проте до цього схожі заяви робили ще троє осіб.

«Шойгу похвалився вже четвертим за місяць «взяттям» селища Піски на Донбасі. Так, 4 серпня про «взяття» селища оголосив замполіт батальйону 11-го полку так званої «ДНР». Вдруге про «перемогу» заявив представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.

Традиційно похизувався «успіхом» російської армії глава Чечні Рамзан Кадиров. Він 21 серпня заявив про нібито захоплення Пісків. Зазначається, що Шойгу, оголошуючи фейкові успіхи, намагається втриматися за посаду міністра», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Збройні сили України продовжують утримувати під своїм контролем селище Піски.