Російська омбудсменка визнала те, про що мовчать Путін та Шойгу

Москалькова визнала, що російські окупанти перебувають в українському полоні. У звітах російського Міноборони про таке не почуєш

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова висловила сподівання на продовження обмінів військовополоненими між Росією та Україною. Про це вона сказала журналістам на полях Східного економічного форуму.

«Ми дуже сподіваємося, що обміни (військовополоненими між Росією та Україною) продовжаться», – заявила Москалькова.

Відповідаючи на запитання про те, за якою формулою може відбутися новий обмін, російська омбудсменка зазначила, щоб обмін полоненими перебуває у компетенції Міноборони РФ.

«Зі свого боку ми працюємо максимально з сім'ями, які включені в ситуацію, пов'язану з безвісти зниклими та з полоненими. Допомагаємо вирішувати ті соціальні питання, які тут виникають. У нас працює цілодобова гаряча лінія, цілодобова група, яка постійно з цими сім'ями зв'язку», – додала Москалькова.

Зазначимо, що російське Міноборони у своїх звітах уникає питання щодо полонених. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше заявляв про нібито тисячі українських військових, які потрапили у полон, водночас про російських військових, які опинилися в українському полоні, відомство держави-окупантки зазвичай не згадує.

Також варто зазначити, що останнім часом спостерігається зміна риторики з боку російської пропаганди. Зокрема, нещодавно прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про готовність країни-агресора Росії вести переговори із українським президентом Володимиром Зеленським про те, як виконуватимуться умови Москви для припинення «спеціальної військової операції».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у межах чергового обміну Україна повернула 14 своїх військових, які потрапили у російський полон навесні.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко раніше також повідомив, що за допомогою Червоного Хреста з окупованих територій повернули тіла 541 загиблого українського військового.

Раніше повідомлялося, що українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160». Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.