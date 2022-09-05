Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російська омбудсменка визнала те, про що мовчать Путін та Шойгу

Надія Клочко
glavcom.ua
Російська омбудсменка визнала те, про що мовчать Путін та Шойгу
Тетяна Москалькова висловила сподівання, що обмін полоненими триватиме
фото з відкритих джерел

Москалькова визнала, що російські окупанти перебувають в українському полоні. У звітах російського Міноборони про таке не почуєш

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова висловила сподівання на продовження обмінів військовополоненими між Росією та Україною. Про це вона сказала журналістам на полях Східного економічного форуму.

«Ми дуже сподіваємося, що обміни (військовополоненими між Росією та Україною) продовжаться», – заявила Москалькова.

Відповідаючи на запитання про те, за якою формулою може відбутися новий обмін, російська омбудсменка зазначила, щоб обмін полоненими перебуває у компетенції Міноборони РФ.

«Зі свого боку ми працюємо максимально з сім'ями, які включені в ситуацію, пов'язану з безвісти зниклими та з полоненими. Допомагаємо вирішувати ті соціальні питання, які тут виникають. У нас працює цілодобова гаряча лінія, цілодобова група, яка постійно з цими сім'ями зв'язку», – додала Москалькова.

Зазначимо, що російське Міноборони у своїх звітах уникає питання щодо полонених. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше заявляв про нібито тисячі українських військових, які потрапили у полон, водночас про російських військових, які опинилися в українському полоні, відомство держави-окупантки зазвичай не згадує.

Також варто зазначити, що останнім часом спостерігається зміна риторики з боку російської пропаганди. Зокрема, нещодавно прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про готовність країни-агресора Росії вести переговори із українським президентом Володимиром Зеленським про те, як виконуватимуться умови Москви для припинення «спеціальної військової операції».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у межах чергового обміну Україна повернула 14 своїх військових, які потрапили у російський полон навесні. 

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко раніше також повідомив, що за допомогою Червоного Хреста з окупованих територій повернули тіла 541 загиблого українського військового

Раніше повідомлялося, що українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160». Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Читайте також: Росія має програти. Інакше...
Теги: росія окупанти війна полон Міноборони РФ обмін полоненими Сергій Шойгу Тетяна Москалькова

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Кружалов вдруге опинився на фронті, де й загинув
Окупант повернувся з полону, вдруге потрапив на фронт і загинув
27 серпня, 13:56
Черговий обмін полоненими відбувся у Донецькій області
Україна повернула з полону ще 14 військових
2 вересня, 14:56
ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні
На півдні ЗСУ взяли в полон трьох рашистів і знищили 60 одиниць техніки
3 вересня, 04:18

Політика

Російська омбудсменка визнала те, про що мовчать Путін та Шойгу
Російська омбудсменка визнала те, про що мовчать Путін та Шойгу
Росія хоче вкрасти українську мову: шокуюча заява депутата Держдуми
Росія хоче вкрасти українську мову: шокуюча заява депутата Держдуми
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
США мають бути готові до припинення існування Росії у нинішньому вигляді, – генерал
США мають бути готові до припинення існування Росії у нинішньому вигляді, – генерал
Кремль прокоментував можливе звільнення Кадирова
Кремль прокоментував можливе звільнення Кадирова
Шмигаль розповів, яку зброю Німеччина поставлятиме в Україну
Шмигаль розповів, яку зброю Німеччина поставлятиме в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
447K
Кремль заговорив про «прекращение спецоперации». Потрібні переговори із Зеленським
106K
Український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу
92K
Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20
66K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
53K
Пенсії двічі зростуть до кінця року: хто отримає підвищення
47K
Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові

Новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10
Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
3 вересня, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
3 вересня, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
3 вересня, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
3 вересня, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
3 вересня, 13:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту