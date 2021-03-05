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    Зима повертається. Прикарпаття замітає снігом (відео)

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    Погода в Україні знову&nbsp;зіпсується з поверненням сильних морозів - Зима повертається. Прикарпаття замітає снігом (відео)
    Погода в Україні знову зіпсується з поверненням сильних морозів
    Фото: Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області

    На Прикарпатті слід очікувати на зниження температури повітря до 8 градусів морозу

    У п'ятницю, 5 березня, дороги Івано-Франківщини замітає мокрим снігом. Про це повідомили в пресслужбі автомобільних доріг області. Наразі шляховики здійснюють протиожеледну обробку проїзної частини сольовим розчином.

    На дорогах державного значення області складна ситуація:

    За прогнозами синоптиків, у ніч із 5 на 6 березня на Прикарпатті слід очікувати на зниження температури повітря до 8 градусів морозу, що призведе до утворення більшої ожеледі на дорогах.

    Погода в Україні незабаром знову зіпсується з поверненням сильних морозів. Похолодання прийде 9-11 березня – вночі температура знизиться в деяких регіонах до -10 градусів, вдень також будуть мінусові значення.

    Найхолодніше буде в північно-східних областях, на Заході й Півдні сильних морозів синоптики не прогнозують, але температура там також знизиться.

    На найближчих довгих вихідних (6-8 березня) буде досить прохолодно. Ночі найімовірніше будуть морозними. Вдень температура буде трохи вища за 0 градусів.

    У Міжнародний жіночий день, 8 березня, практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура коливатиметься в межах +3°…+7°.

    Теги: прогноз погоди дороги атмосферне явище Івано-Франківщина Івано-Франківськ снігопад повітря
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