Зима повертається. Прикарпаття замітає снігом (відео)

Погода в Україні знову зіпсується з поверненням сильних морозів

На Прикарпатті слід очікувати на зниження температури повітря до 8 градусів морозу

У п'ятницю, 5 березня, дороги Івано-Франківщини замітає мокрим снігом. Про це повідомили в пресслужбі автомобільних доріг області. Наразі шляховики здійснюють протиожеледну обробку проїзної частини сольовим розчином.

На дорогах державного значення області складна ситуація:

За прогнозами синоптиків, у ніч із 5 на 6 березня на Прикарпатті слід очікувати на зниження температури повітря до 8 градусів морозу, що призведе до утворення більшої ожеледі на дорогах.

Погода в Україні незабаром знову зіпсується з поверненням сильних морозів. Похолодання прийде 9-11 березня – вночі температура знизиться в деяких регіонах до -10 градусів, вдень також будуть мінусові значення.

Найхолодніше буде в північно-східних областях, на Заході й Півдні сильних морозів синоптики не прогнозують, але температура там також знизиться.

На найближчих довгих вихідних (6-8 березня) буде досить прохолодно. Ночі найімовірніше будуть морозними. Вдень температура буде трохи вища за 0 градусів.

У Міжнародний жіночий день, 8 березня, практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура коливатиметься в межах +3°…+7°.