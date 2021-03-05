В Україну повертається сніг. Які регіони засипле 6-9 березня

У Міжнародний жіночий день у деяких областях випаде невеликий мокрий сніг

У суботу, 6 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці, крім північних та більшості західних областей, випаде помірний сніг. Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

На півдні 6 лютого випаде сніг із дощем, у східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями значний сніг.

У суботу на дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Вночі в південних, вдень у західних та східних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура складатиме вночі 3-8° морозу, у південних та східних областях від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла. У Карпатах протягом 6 березня буде 8-13° морозу.

7-8 березня в Україні мінлива хмарність. 7 березня без опадів, температура вночі 4-9° морозу, у східних областях та в Карпатах місцями 10-13°, вдень 1-6° тепла.

У Міжнародний жіночий день 8 березня вночі в західних та північних, вдень у східних та місцями центральних областях невеликий мокрий сніг. На решті території без істотних опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні країни 4-9° тепла. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. 7 березня в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с.

У вівторок 9 березня в Україні, крім західних областей, місцями (на сході та південному сході країни повсюди) випаде невеликий сніг. А вже 10 березня буде без опадів. Температура вночі 9 березня складатиме 3-9° морозу, на північному сході до 12° морозу.

У середу 10 березня в Україні буде 6-12° морозу, на Чернігівщині й Сумщині до 15° морозу.

За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, температура в першому місяці весни виявиться близькою до норми багаторічних спостережень.

Як прогнозують народні синоптики, весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня.