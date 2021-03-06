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    Львівщину засипало снігом (фото, відео)

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    Снігопад у Трускавці - Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Снігопад у Трускавці
    «Depo.Львів»

    Сніг пролежить найближчі кілька днів

    Львівську область засипало снігом.

    Про це повідомляє «Depo.Львів».

    «5 березня несподівано повернулася зима. На Львівщині у п'ятницю цілу ніч та день йшов сніг. А в ніч з п'ятниці на суботу температура опустилася нижче нуля», – пише ЗМІ.

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    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)
    Львівщину засипало снігом (фото, відео)

    Зазначається, що сніг пролежить найближчі кілька днів.

    Нагадаємо, синоптики дали не святковий прогноз погоди на 8 березня.

    За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, температура в першому місяці весни виявиться близькою до норми багаторічних спостережень.

    Як прогнозують народні синоптики, весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня.

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    Теги: прогноз погоди Львівщина атмосферне явище снігопад
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