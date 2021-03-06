Львівщину засипало снігом (фото, відео)

Сніг пролежить найближчі кілька днів

Львівську область засипало снігом.

Про це повідомляє «Depo.Львів».

«5 березня несподівано повернулася зима. На Львівщині у п'ятницю цілу ніч та день йшов сніг. А в ніч з п'ятниці на суботу температура опустилася нижче нуля», – пише ЗМІ.

Зазначається, що сніг пролежить найближчі кілька днів.

Нагадаємо, синоптики дали не святковий прогноз погоди на 8 березня.

За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, температура в першому місяці весни виявиться близькою до норми багаторічних спостережень.

Як прогнозують народні синоптики, весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня.