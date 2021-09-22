На Київ суне шторм. Синоптик попереджає про різке погіршення погоди

У п'ятницю в Києві очікується дощ і сильні пориви вітру

Перед потеплінням столицю штормитиме

Перед вихідними у Києві потеплішає і наступний тиждень порадує сонцем і високими градусами повітря. Але у п’ятницю на киян чекає дощова погода з ураганним вітром. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У середу, 22 вересня, в Києві хмарно, вогко, невеликий дощ. Удень +7+9 градусів.

За прогнозом Діденко, 24 вересня, у п'ятницю, погода буде вкрай некомфортною.

«Дощисько, особливо вранці, вітрисько зі штормовими поривами. І хоча вже почне поступово підвищуватися температура повітря, все ж на ранок п'ятниці не плануйте нічого без нагальної потреби. Особливо будівельники», – написала вона.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні очікуються заморозки. А в Карпатах випав сніг.