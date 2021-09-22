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    У Вінниці 22 вересня синоптики прогнозують дрібний дощ

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    22 вересня визнають днем осіннього рівнодення - У Вінниці 22 вересня синоптики прогнозують дрібний дощ
    22 вересня визнають днем осіннього рівнодення
    Фото: vmr.gov.ua

    Температура повітря вдень – від +8° С до +10°С

    У середу, 22 вересня, у Вінниці прогнозують дрібний дощ. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

    Температура повітря вночі від +3° С до +5°С, вдень – від +8° С до +10°С.

    Народний прогноз погоди: 22 вересня вшановується пам'ять правовірних Іоакима і Ганни, батьків Діви Марії. 22 вересня визнають днем осіннього рівнодення – ніч рівняється з днем і збільшується: коротшим стає день і довшають вечори. Це явище вважається астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігали за павутиною: якщо вона була довгою, то це на ясну осінь і сніг передбачався нескоро.

    Як раніше повідомлялося, в Україну прийшла метеорологічна осінь, цього тижня буде багато дощів та істотно похолодає. Опади очікуються повсюдно, проте до кінця тижня вони ослабнуть. Особливо свіжо буде в північних і західних областях. Проте вже ближче до вихідних температура в країні почне підвищуватися.

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    Теги: прогноз погоди Вінниця повітря дощ
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    У Вінниці 22 вересня синоптики прогнозують дрібний дощ