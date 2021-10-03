Ситуація на Донбасі: бойовики двічі обстріляли позиції українських військ

Наші захисники відкривали вогонь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння

У неділю, 3 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

«Із початку доби російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – ідеться в повідомленні.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Лебединського. Окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, бойовики обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм.

«Наші захисники відкривали вогонь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними», – ідеться в повідомленні.

При цьому в штабі зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію на Донбасі.

Раніше, за добу 2 жовтня, бойовики 11 разів порушували «тишу» на Донбасі, одного українського військового поранено. Тричі окупанти відкривали вогонь із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Раніше СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим. Напередодні озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами.