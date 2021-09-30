Озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами (фото)

Чоловік розповів, що наркотики та алкоголь у лавах бойовиків – звична річ

На позиції однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил 28 вересня прийшов і добровільно здався у полон проросійський бойовик. Він був озброєний автоматом. Про це інформує штаб ООС.

Українські військові повідомили, що у цей час саме перебували на бойовому чергуванні та стежили, щоб унеможливити прохід ворожих ДРГ. Тоді ж зауважили, що до них рухається невідома особа.

«Уважно слідкуючи, ми максимально близько підпустили того, хто йшов. За декілька хвилин зрозуміли, що це військовий зі зброєю. Коли він підійшов впритул до нашого спостережника – ми швидко обеззброїли його й одразу ж доповіли своєму командиру», – розповіли бійці ЗСУ.

Бойовик проходив службу в полку, що базується у тимчасово окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія. До найманців Росії він приєднався після повноліття в 2016 році. До бойовиків його привів батько, який служив у сусідньому підрозділі. Йому пообіцяли високу зарплатню та видали зброю. Він попробував наркотики та став наркозалежним.

«Зі слів бойовика, наркотики та алкоголь у його підрозділі цілком звична річ. Дисципліна, як поняття – відсутня взагалі. Не витримавши знущань та постійного приниження як від російських кураторів, так і від бойовиків, – вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію», – зазначили у штабі ООС.

Перебіжчика не зупинили навіть мінні поля, які понаставляли російські окупанти перед своїми позиціями, та банальна можливість просто бути розстріляним у спину бойовиками.

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