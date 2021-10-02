За добу на Донбасі зафіксовано 14 обстрілів, поранено двох військових
Російські найманці на Донбасі 14 разів порушили режим тиші за добу
За минулу добу російські найманці на Донбасі 14 разів порушили режим тиші, в результаті чого поранення отримали двоє військовослужбовців. З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили в штабі ООС.
«За минулу добу, 1 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Військові перебувають у лікувальному закладі. Стан обох поранених – задовільний», – сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у суботу.
Противник з різних озброєнь здійснив обстріл у Новозванівки, Новоолександрівки, Лебединського, Луганського, Водяного на Приазов'ї, Новолуганського, Кримського та Первомайського.
З мінометів була обстріляна Авдіївка, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. У штабі наголосили, що втрат серед цивільного населення немає.
Крім того, в районі Нью-Йорка зафіксовано використання безпілотника, з якого противник здійснив скидання ВОГ-17. На Луганщині також зафіксовано проліт безпілотника, імовірно Орлан-10 із перетином лінії розмежування.
Українські військові на обстріли противника відкривали вогонь, чим змусили його припинити вогневу активність.
«Станом на 7:00 ранку, 2 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – констатували в штабі.
Раніше СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим. Напередодні озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами.