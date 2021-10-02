  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    За добу на Донбасі зафіксовано 14 обстрілів, поранено двох військових

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стан обох поранених &ndash; задовільний, повідомили у штабі ООС - За добу на Донбасі зафіксовано 14 обстрілів, поранено двох військових
    Стан обох поранених – задовільний, повідомили у штабі ООС
    Фото з відкритих джерел

    Російські найманці на Донбасі 14 разів порушили режим тиші за добу

    За минулу добу російські найманці на Донбасі 14 разів порушили режим тиші, в результаті чого поранення отримали двоє військовослужбовців. З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили в штабі ООС.

    «За минулу добу, 1 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Військові перебувають у лікувальному закладі. Стан обох поранених – задовільний», – сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у суботу.

    Противник з різних озброєнь здійснив обстріл у Новозванівки, Новоолександрівки, Лебединського, Луганського, Водяного на Приазов'ї, Новолуганського, Кримського та Первомайського.

    З мінометів була обстріляна Авдіївка, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. У штабі наголосили, що втрат серед цивільного населення немає.

    Крім того, в районі Нью-Йорка зафіксовано використання безпілотника, з якого противник здійснив скидання ВОГ-17. На Луганщині також зафіксовано проліт безпілотника, імовірно Орлан-10 із перетином лінії розмежування.

    Українські військові на обстріли противника відкривали вогонь, чим змусили його припинити вогневу активність.

    «Станом на 7:00 ранку, 2 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – констатували в штабі.

    Раніше СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим. Напередодні озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ЛНР війна обстріл військові Авдіївка Facebook озброєння населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу на Донбасі зафіксовано 14 обстрілів, поранено двох військових