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    Доба на Донбасі: 11 порушень режиму тиші, поранений український воїн

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    Українські військові протистоять бойовикам, які регулярно порушують домовленості щодо припинення вогню - Доба на Донбасі: 11 порушень режиму тиші, поранений український воїн
    Українські військові протистоять бойовикам, які регулярно порушують домовленості щодо припинення вогню
    фото з відкритих джерел

    Стан здоров'я пораненого військового – середньої тяжкості

    За минулу добу, 2 жовтня, бойовики 11 разів порушували «тишу» на Донбасі, одного українського військового поранено. Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних.

    Зазначається, що тричі окупанти відкривали вогонь із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    «Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої важкості. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність», – повідомляє прес-центр штабу ООС.

    Біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій ООС з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'янки найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

    У бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Золотого-4 вели вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.

    У районі Світлодарська бойовики щільно стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції української армії поблизу Зайцевого потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

    У напрямку Нью-Йорка російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм. Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили в районі населених пунктів Новоселівка Друга, Новотошківське та Новолуганське.

    Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

    «Станом на 7 годину ранку, 3 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації», – зазначають у прес-центрі штабу.

    Нагадаємо, за минулу добу російські найманці на Донбасі 14 разів порушили режим тиші, в результаті чого поранення отримали двоє військовослужбовців. З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Раніше СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим. Напередодні озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЛНР війна обстріл озброєння
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    Доба на Донбасі: 11 порушень режиму тиші, поранений український воїн