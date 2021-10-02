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    На Донбасі бойовики поранили українського військового

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    Російські бойовики порушують домовленості про припинення вогню, використовуючи заборонені калібри зброї - На Донбасі бойовики поранили українського військового
    Російські бойовики порушують домовленості про припинення вогню, використовуючи заборонені калібри зброї
    фото з відкритих джерел

    Ворог застосовував міномети калібру 120-мм та 122-мм артилерію, а також ручні протитанкові гранатомети

    Окупаційні війська на Донбасі з початку доби чотири рази порушили режим «тиші». Осколкове поранення отримав український військовий. Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

    «З початку сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння», – наголошується в повідомленні.

    Біля Новозванівки українські позиції зазнали мінометно-артилерійського обстрілу. Тут ворог застосовував міномети калібру 120-мм та 122-мм артилерію, а також ручні протитанкові гранатомети.

    Поблизу Мар'їнки противник обстріляв українських військових з мінометів калібру 120 і 82-мм.

    У бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, імовірно, типу Орлан-10 з припиненням лінії розмежування.

    В результаті ворожих обстрілів осколкове поранення отримав один військовий. Йому надана невідкладна медична допомога. Він евакуйований до лікованого закладу. Стан військовослужбовця - середньої тяжкості.

    У відповідь на ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь з озброєнь, дозволених мінськими угодами.

    Нагадаємо, за минулу добу російські найманці на Донбасі 14 разів порушили режим тиші, в результаті чого поранення отримали двоє військовослужбовців. З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Раніше СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим. Напередодні озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна військові озброєння
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    На Донбасі бойовики поранили українського військового