СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим

Співробітники СБУ встановили, що бойовик є колишнім мешканцем Попасної

Пособник окупантів надав свідчення слідчим СБУ

Бойовик, який напередодні вийшов на позиції українських військових на Луганщині, є колишнім мешканцем Попасної. СБУ оприлюднила відео його допиту.

Співробітники СБУ встановили, що бойовик є колишнім мешканцем Попасної. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом з батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань.

Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із незаконним збройним формуванням – так званою 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР.

Він проходив «службу» на різних посадах та брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС.

«Бойовик надав свідчення слідчим СБУ. За його словами, він розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто. Іншого варіанту, як втекти під час чергування, у нього не було», – зазначили у спецслужбі.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами (фото).

До слова, уряд працює над законом про амністію на Донбасі.

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