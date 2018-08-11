Ситуація на Донбасі: Противник обстріляв військових протитанковими ракетами



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Важке озброєння протягом суботньої днини не застосовувалося

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 15 разів порушили режим припинення вогню, важке озброєння не застосовувалося. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новоолександрівка, Луганське, Світлодарськ, Новгородське, Новотроїцьке, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Павлополя та Лебединського протитанковими керованими ракетами.

Внаслідок бойових дій ворога один український військовослужбовець отримав поранення.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі двічі із важкого озброєння. Внаслідок бойових дій три захисника України отримали поранення.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі оприлюднила відео з безпілотника, який зафіксував, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.