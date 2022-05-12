Ситуація на Донбасі: ворог за добу 18 разів атакував, та здобув тільки втрати

Росіяни застосують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили 18 атак окупантів. Повідомляється, що обстановка складна, але контрольована. Про це інформує пресслужба угруповання Об'єднаних сил.

За добу ворог застосував бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

Також окупанти завдавали ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищать адміністративні будівлі, лікарні, школи та дитячі садочки.

Українські військові завдали російським окупантам значних втрат у живій силі й техніці:

13 танків;

8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ);

27 одиниць бойової броньованої техніки;

2 одиниці спеціальної інженерної техніки;

5 автомобілів.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та чотири безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

Нагадаємо, на Донеччині сьогодні ворожі обстріли вбили чотирьох українців.

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