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    Події в Україні

    Бійці вибивають окупантів із захоплених позицій на «Азовсталі» (відео)

    Українські захисники в Маріуполі продовжують боротьбу - Бійці вибивають окупантів із захоплених позицій на «Азовсталі» (відео)
    Українські захисники в Маріуполі продовжують боротьбу
    фото: скріншот із відео

    Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції

    Бійці полку «Азов» продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Азов - Маріуполь».

    Зазначається, що полк «Азов» робить неможливе. «На 78-й день повномасшатбної війни, в умовах повного оточення, не зважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених – бійці полку «Азов» продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу «Азовсталь», – йдеться в повідомленні до відео.

    Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння.

    Нагадаємо, що у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

    Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

    Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

    Україна закликає Раду безпеки ООН та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша забезпечити евакуацію поранених військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Бійці вибивають окупантів із захоплених позицій на «Азовсталі» (відео)