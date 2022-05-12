Бійці вибивають окупантів із захоплених позицій на «Азовсталі» (відео)

Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції

Бійці полку «Азов» продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Азов - Маріуполь».

Зазначається, що полк «Азов» робить неможливе. «На 78-й день повномасшатбної війни, в умовах повного оточення, не зважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених – бійці полку «Азов» продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу «Азовсталь», – йдеться в повідомленні до відео.

Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння.

Нагадаємо, що у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

Україна закликає Раду безпеки ООН та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша забезпечити евакуацію поранених військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі.