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    Події в Україні

    Донеччина: сьогодні ворожі обстріли вбили чотирьох українців

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    Із 24 лютого від вогню рашистів вже загинуло 356 жителів регіону - Донеччина: сьогодні ворожі обстріли вбили чотирьох українців
    Із 24 лютого від вогню рашистів вже загинуло 356 жителів регіону
    фото з відкритих джерел

    За добу в області п’ятеро поранених

    У Донецькій області у четвер, 12 травня, внаслідок обстрілів загинули четверо мирних мешканців і п’ятеро були поранені. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

    «За 12 травня росіяни вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини: двох у Новоселівці, одного в Авдіївці та одного в Лимані. Ще п’ятеро людей дістали поранення», – написав керівник ОВА.

    Згідно з інфографікою, яку він оприлюднив, починаючи з 24 лютого на Донеччині від дій російських загарбників загинули 356 і поранено 1038 жителів регіону.

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    За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

    Напередодні Луганщина та Донеччина залишилися без газу: окупанти заблокували постачання.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Telegram Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Донеччина: сьогодні ворожі обстріли вбили чотирьох українців