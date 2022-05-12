Донеччина: сьогодні ворожі обстріли вбили чотирьох українців

Донеччина: сьогодні ворожі обстріли вбили чотирьох українцівграфіка
За добу в області п’ятеро поранених
У Донецькій області у четвер, 12 травня, внаслідок обстрілів загинули четверо мирних мешканців і п’ятеро були поранені. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.
«За 12 травня росіяни вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини: двох у Новоселівці, одного в Авдіївці та одного в Лимані. Ще п’ятеро людей дістали поранення», – написав керівник ОВА.
Згідно з інфографікою, яку він оприлюднив, починаючи з 24 лютого на Донеччині від дій російських загарбників загинули 356 і поранено 1038 жителів регіону.
За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Напередодні Луганщина та Донеччина залишилися без газу: окупанти заблокували постачання.