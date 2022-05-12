Донеччина: сьогодні ворожі обстріли вбили чотирьох українців

Із 24 лютого від вогню рашистів вже загинуло 356 жителів регіону

За добу в області п’ятеро поранених

У Донецькій області у четвер, 12 травня, внаслідок обстрілів загинули четверо мирних мешканців і п’ятеро були поранені. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

«За 12 травня росіяни вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини: двох у Новоселівці, одного в Авдіївці та одного в Лимані. Ще п’ятеро людей дістали поранення», – написав керівник ОВА.

Згідно з інфографікою, яку він оприлюднив, починаючи з 24 лютого на Донеччині від дій російських загарбників загинули 356 і поранено 1038 жителів регіону.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Напередодні Луганщина та Донеччина залишилися без газу: окупанти заблокували постачання.

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