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    Події в Україні

    У Миколаєві та на Полтавщині знову лунають вибухи

    Не фільмуйте відео &laquo;прильотів&raquo;, якщо такі є! - У Миколаєві та на Полтавщині знову лунають вибухи
    Не фільмуйте відео «прильотів», якщо такі є!
    фото з відкритих джерел

    Мешканцям міста слід перебувати в укриттях

    Увечері 12 травня мешканці Миколаєва повідомили, що у міст чутні звуки вибухів.

    Перед тим у регіоні лунала сирена повітряної тривоги.

    Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію про вибухи.

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    Інформація уточнюється.

    Також повідомляється про звуки вибухів на Полтавщині.

    Область також уже не вперше під ударами ворогів. Зокрема, 26 квітня стало відомо, що в Полтаві лунають вибухи.

    Офіційної інформації щодо ситуації в регіоні поки немає.

    Нагадуємо, не виходьте з укриттів до сигналу відбою тривоги.

    Також не треба фільмувати «прильоти», якщо такі є. Не ставайте коригувальниками вогню ворога!

    Нагадаємо, днями вороги завдали ракетний удар по Миколаївщині: є загибла та десятки поранених.

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    Теги: росія окупанти війна мер Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві та на Полтавщині знову лунають вибухи