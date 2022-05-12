У Миколаєві та на Полтавщині знову лунають вибухи

Не фільмуйте відео «прильотів», якщо такі є!

Мешканцям міста слід перебувати в укриттях

Увечері 12 травня мешканці Миколаєва повідомили, що у міст чутні звуки вибухів.

Перед тим у регіоні лунала сирена повітряної тривоги.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію про вибухи.

Інформація уточнюється.

Також повідомляється про звуки вибухів на Полтавщині.

Область також уже не вперше під ударами ворогів. Зокрема, 26 квітня стало відомо, що в Полтаві лунають вибухи.

Офіційної інформації щодо ситуації в регіоні поки немає.

Нагадуємо, не виходьте з укриттів до сигналу відбою тривоги.

Також не треба фільмувати «прильоти», якщо такі є. Не ставайте коригувальниками вогню ворога!

Нагадаємо, днями вороги завдали ракетний удар по Миколаївщині: є загибла та десятки поранених.

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