Ситуація під Бахмутом: окупанти поширюють новий фейк

У РНБО розвіяли фейк пропагандистів РФ про безліч загиблих українських військових під Бахмутом

Центр протидії дезінформації розвіяв фейк пропагандистів РФ про безліч загиблих українських військових під Бахмутом

Російські пропагандисти поширюють тезу про те, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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«Ворожі Telegram-канали поширюють слова командира добробату «Свобода» Петра Кузика, який в інтерв’ю українському медіа «НВ», заявив, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута, оскільки втрати там просто колосальні. Це речення було вирване з контексту. В повній версії статті Кузик під словом «вони» має на увазі росіян, тому створені публікації є фейковими», – попереджає ЦПД.

Зазначається, що тактикою Росії в районі Бахмута є вогневий вал та набіги на позиції українських військових великою кількістю живої сили. Тому втрати є з обох сторін, і це зрозуміло.

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Раніше Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут. Усі основні дороги, які ведуть до Бахмута, які забезпечують постачання, під повним контролем України.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.