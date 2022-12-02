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Чи зможуть окупанти захопити Бахмут і Донецьку область – відповідь Арестовича

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи зможуть окупанти захопити Бахмут і Донецьку область – відповідь Арестовича
Рашисти втратили ініціативу на фронті
фото з відкритих джерел

Росія не може вирішити питання із захоплення регіону

Росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки. Таку заяву зробив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

«Проте, це – нереально. Вони не зможуть окупувати навіть Бахмут та Авдіївку», – зазначив посадовець.

Арестович пояснив, що ворог планував взяти під контроль ці міста поки ЗСУ звільняли Херсон, але не встиг.

«Ті гори трупів, які росіяни викладали, – це була гонка на швидкість. А про взяття Донецької області – це нереально. РФ не може вирішити питання із захоплення регіону. Вони втратили ініціативу. Росія не може виконати завдання, які ставила перед собою», – додав радник Офісу президента.

Раніше Арестович пояснив, чому мобілізовані окупанти швидко помирають в Україні.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден вважає реальними переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

Нагадаємо, Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях.

Також Олаф Шольц розповів, що Європа може повернутися до «мирного порядку» з РФ.

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Теги: окупанти Донеччина Бахмут росія війна

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