Британська розвідка озвучила плани окупантів у Бахмуті

Захоплення Бахмута стало насамперед символічним політичним завданням для Росії

Російські сили продовжують спрямовувати значну частину своїх спільних військових зусиль та вогневої сили вздовж приблизно 15-кілометрової ділянки укріпленої лінії фронту навколо міста Бахмут у Донецькій області. Місто має символічне значення. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, план Росії, швидше за все, полягає в тому, щоб оточити місто тактичним наступом на північ та південь. В останні дні, ймовірно, Росія досягла невеликих успіхів на південному напрямку цього наступу, де вона прагне зміцнити обмежені плацдарми на захід від заболоченої місцевості навколо малої річки Бахмутка.

За даними британської розвідки, з початку серпня 2022 року Росія зробила Бахмут пріоритетним напрямком своїх наступальних операцій. Захоплення міста матиме обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволить Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська та Слов'янська.

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«Тим не менш, кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими вигодами. Існує реальна ймовірність того, що захоплення Бахмута стало насамперед символічним політичним завданням для Росії», – вважають у Міноборони Британії.

Раніше Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут. Усі основні дороги, які ведуть до Бахмута, які забезпечують постачання, під повним контролем України.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.