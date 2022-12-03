Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка озвучила плани окупантів у Бахмуті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Британська розвідка озвучила плани окупантів у Бахмуті
Під Бахмутом тривають запеклі бої
фото з відкритих джерел

Захоплення Бахмута стало насамперед символічним політичним завданням для Росії

Російські сили продовжують спрямовувати значну частину своїх спільних військових зусиль та вогневої сили вздовж приблизно 15-кілометрової ділянки укріпленої лінії фронту навколо міста Бахмут у Донецькій області. Місто має символічне значення. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, план Росії, швидше за все, полягає в тому, щоб оточити місто тактичним наступом на північ та південь. В останні дні, ймовірно, Росія досягла невеликих успіхів на південному напрямку цього наступу, де вона прагне зміцнити обмежені плацдарми на захід від заболоченої місцевості навколо малої річки Бахмутка.

Британська розвідка озвучила плани окупантів у Бахмуті фото 1

За даними британської розвідки, з початку серпня 2022 року Росія зробила Бахмут пріоритетним напрямком своїх наступальних операцій. Захоплення міста матиме обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволить Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська та Слов'янська.

«Тим не менш, кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими вигодами. Існує реальна ймовірність того, що захоплення Бахмута стало насамперед символічним політичним завданням для Росії», – вважають у Міноборони Британії. 

Раніше Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут. Усі основні дороги, які ведуть до Бахмута, які забезпечують постачання, під повним контролем України.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.  

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.

Читайте також: Андрій Іллєнко: Наші солдати роблять під Бахмутом великий подвиг. Україна має знати про це
Теги: Бахмут дороги Міноборони місто радник розвідка росія росіяни Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Іллєнко: Наші солдати роблять під Бахмутом великий подвиг. Україна має знати про це
Андрій Іллєнко: Наші солдати роблять під Бахмутом великий подвиг. Україна має знати про це інтерв'ю
Вчора, 12:00
 Росіяни не оточать Бахмут, це – маячня, каже військовий 
«Пропагандистська туфта»: Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут
Вчора, 18:56
За Бахмут тривають запеклі бої
Екснадеп Іллєнко розповів, чому росіянам так потрібен Бахмут
Сьогодні, 08:18

Події в Україні

Загарбників накриє «Буревій»: Міноборони показало нову ефективну зброю
Загарбників накриє «Буревій»: Міноборони показало нову ефективну зброю
Митрополит Московської церкви після візиту СБУ поїхав з України
Митрополит Московської церкви після візиту СБУ поїхав з України
Британська розвідка озвучила плани окупантів у Бахмуті
Британська розвідка озвучила плани окупантів у Бахмуті
Важка ситуація на Донеччині та руйнування в Запорізькій області: обстановка в регіонах
Важка ситуація на Донеччині та руйнування в Запорізькій області: обстановка в регіонах
Генерал ЗСУ назвав місто, звільнення якого стане ключем до деокупації Криму
Генерал ЗСУ назвав місто, звільнення якого стане ключем до деокупації Криму
У трьох містах України – екстрені відключення світла
У трьох містах України – екстрені відключення світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
«До последнего россиянина». Окупант розповів, де Кремль візьме свіже гарматне м'ясо
83K
ЗМІ назвали ім’я того, хто умовив Путіна піти війною проти України
73K
Переговори про мир: аналітики ISW розкрили, що задумав Путін
38K
Скільки ще масштабних ракетних ударів чекати від РФ: прогноз РНБО
38K
США оцінили серйозність намірів Путіна щодо переговорів
24K
Путін розповів Шольцу, навіщо масово бомбить Україну

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
Вчора, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Вчора, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту