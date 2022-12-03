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Екснадеп Іллєнко розповів, чому росіянам так потрібен Бахмут

Надія Карбунар
glavcom.ua
Екснадеп Іллєнко розповів, чому росіянам так потрібен Бахмут
За Бахмут тривають запеклі бої
фото з відкритих джерел

Політик, який пішов на фронт: Донбас для росіян тепер – головна ціль цієї війни

Намагаючись захопити Бахмут, росіяни переслідують пропагандистські і політичні цілі. Їм потрібно показати, що на фоні усіх поразок є якісь напрямки, де вони зберігають ініціативу і наступають. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав колишній народний депутат, молодший лейтенант Андрій Іллєнко.

«Бахмут – це велике місто. З військової точки зору, це прифронтове місто як мінімум з середини літа. Бахмут – колишній адміністративний центр Донецької області, комунікаційний вузол, від нього ідуть дороги на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов’янськ», – пояснив Іллєнко.

За словами екснардепа, росіяни намагаються концентрувати свої сили на Донбасі.

«За останні кілька місяців стало зрозуміло, навіть із заяв пропагандистів, що вони переходитимуть до меседжу, що Донбас для них – головна ціль цієї війни. Хоча очевидно, що з самого початку вони планували захоплення всієї України», – пояснив військовий.

Раніше Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут. Усі основні дороги, які ведуть до Бахмута, які забезпечують постачання, під повним контролем України.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.  

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.

Читайте також: Андрій Іллєнко: Наші солдати роблять під Бахмутом великий подвиг. Україна має знати про це
Теги: Україна Слов’янськ росіяни радник місто дороги Донбас депутат Бахмут

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