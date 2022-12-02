«Пропагандистська туфта»: Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут

«Війська РФ постійно розбивають собі лоба об нашу оборону»

Загрози оточення Бахмута немає. Усі основні дороги, які ведуть до Бахмута, які забезпечують постачання, під повним контролем України. Навіть на їхніх підступах ворога немає. Тож заяви рашистів, буцімто вони можуть оточити місто – маячня. Про це сказав колишній народний депутат, молодший лейтенант Андрій Іллєнко в інтерв’ю «Главкому».

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«Стосовно заяв окупантів (про ймовірність оточення та захоплення навколишніх сіл – ред.) , це звичайна пропагандистська туфта, яку вони регулярно розганяють. Вони намагаються надувати щоки, показувати якісь вигадані успіхи. Так, ідуть жорсткі, запеклі бої. Окупанти на цей напрямок кидають усе, що можуть. Для них, вочевидь, це принципово. Вони хочуть показати, що після усіх поразок, які вони зазнали у цій війні, вони ще можуть десь наступати. Правда полягає у тому, що наступати вони хочуть, але регулярно розбивають лоба об українську оборону. Є великий подвиг українських солдат, передовсім піхоти, яка витримує цей величезний тиск, постійні штурми і обстріли», – каже Іллєнко.

Подекуди у надзвичайно складних умовах бійці ЗСУ дійсно роблять неймовірні речі і Україна має знати про це. Але наразі говорити про те, що Бахмут оточений, чи от-от буде оточений – маячня, запевняє молодший лейтенант.

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Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.