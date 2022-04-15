  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Скадовськ: окупанти зняли українські прапори з будівлі міськради та повісили триколори

    Яковлєв: &laquo;Сьогодні вранці в Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста&raquo;&nbsp; - Скадовськ: окупанти зняли українські прапори з будівлі міськради та повісили триколори
    Яковлєв: «Сьогодні вранці в Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста» 
    фото: Олександр Яковлєв/Facebook

    Скадовська міська рада не пішла на співпрацю з російським загарбником

    В тимчасово окупованому Скадовську рашисти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста і повісили свої триколори. Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у Facebook.

    «Сьогодні вранці в Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста. Причепили свої триколори. Тим самим вони кажуть, що надалі вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді», – написав він.

    За словами Яковлєва, Скадовська міська рада не співпрацюватиме з окупантами. «Відсьогодні жоден працівник виконкому не працюватиме в будівлі під ворожим прапором. Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді триває. Які б прапори не вішали загарбники на будівлях і площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих полів і блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця. Україну не здолати!»- додав він.

    Раніше повідомлялося, що міський голова Скадовська, що на Херсонщині Олександр Яковлєв виїхав із міста через погрози та «пропозиції» до співпраці з боку російських військових.

    Читайте також: Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 15 квітня
    Теги: росія окупанти війна прапор Херсонщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скадовськ: окупанти зняли українські прапори з будівлі міськради та повісили триколори