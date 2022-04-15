Скадовськ: окупанти зняли українські прапори з будівлі міськради та повісили триколори

Яковлєв: «Сьогодні вранці в Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста»

Скадовська міська рада не пішла на співпрацю з російським загарбником

В тимчасово окупованому Скадовську рашисти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста і повісили свої триколори. Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у Facebook.

«Сьогодні вранці в Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста. Причепили свої триколори. Тим самим вони кажуть, що надалі вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді», – написав він.

За словами Яковлєва, Скадовська міська рада не співпрацюватиме з окупантами. «Відсьогодні жоден працівник виконкому не працюватиме в будівлі під ворожим прапором. Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді триває. Які б прапори не вішали загарбники на будівлях і площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих полів і блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця. Україну не здолати!»- додав він.

Раніше повідомлялося, що міський голова Скадовська, що на Херсонщині Олександр Яковлєв виїхав із міста через погрози та «пропозиції» до співпраці з боку російських військових.