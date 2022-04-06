Мер Скадовська залишив місто через погрози окупантів

Яковлєв: «Сьогодні я продовжує працювати в дистанційному режимі»

Міський голова Скадовська, що на Херсонщині Олександр Яковлєв виїхав із міста через погрози та «пропозиції» до співпраці з боку російських військових. Про це він особисто написав у Facebook.

«Зважаючи на постійні погрози та «пропозиції» до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста. Розумію, що для багатьох було би спокійніше, аби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато. Сьогодні я перебуваю в безпечному місті, на постійному зв’язку з заступниками, виконком продовжує працювати в дистанційному режимі», – написав Яковлєв.

Міський голова повідомив, що влада планує здійснити виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня. «Робота в місті та громаді налагоджена, все поки що без суттєвих змін. Плануємо виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня», – уточнив мер Скадовська.

Нагадаємо, до Скадовська Херсонської області 13 березня заїхала колона російських військових та розташувалася в одному з дитячих таборів.