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    Події в Україні

    Мер Скадовська залишив місто через погрози окупантів

    Мер Скадовська залишив місто через погрози окупантів
    фото: Олександр Яковлєв/Facebook

    Яковлєв: «Сьогодні я продовжує працювати в дистанційному режимі»

    Міський голова Скадовська, що на Херсонщині Олександр Яковлєв виїхав із міста через погрози та «пропозиції» до співпраці з боку російських військових. Про це він особисто написав у Facebook.

    «Зважаючи на постійні погрози та «пропозиції» до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста. Розумію, що для багатьох було би спокійніше, аби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато. Сьогодні я перебуваю в безпечному місті, на постійному зв’язку з заступниками, виконком продовжує працювати в дистанційному режимі», – написав Яковлєв.

    Міський голова повідомив, що влада планує здійснити виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня. «Робота в місті та громаді налагоджена, все поки що без суттєвих змін. Плануємо виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня», – уточнив мер Скадовська.

    Нагадаємо, до Скадовська Херсонської області 13 березня заїхала колона російських військових та розташувалася в одному з дитячих таборів.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина мер Україна окупація #stoprussia
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    Мер Скадовська залишив місто через погрози окупантів