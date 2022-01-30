Скандал на Київщині: могила бабусі переїхала без згоди родичів

Невідомо, чи перепоховали зловмисники труну з тілом, чи лише перенесли хрест і вінки

На Київщині у селі Шпилі невідомі перенесли могилу бабусі без відома її родичів. Нібито небіжчицю поховали на чужій території. Такі дії підпадають під статтю кримінального кодексу «наруга над могилою». Спершу поліція зволікала з розслідуванням, тепер – чекає дозволу на ексгумацію. Адже нині невідомо навіть чи перепоховали зловмисники труну з тілом, чи лише перенесли хрест і вінки. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, Світлана Дударенко торік у листопаді поховала свою бабусю. За місяць після похорону до Світлани прийшла односельчанка з претензією – мовляв, вона поховала бабусю на її території, хоча на цвинтарі в Шпилях – немає жодних огорож. За словами жінки, односельчанка погрожувала зрівняти могилу бабусі з землею і викинути хреста.

Світлана розповіла про погрози старості села. Разом жінки вирішили, що все закінчиться лише словами, адже під час поховання бабусі Світлана нічого не порушила, твердить староста.

Зрештою вже в січні з’ясувалося – могилу таки перенесли. Світлана виявила хрест і вінки за 20 метрів від першого поховання своєї бабусі. Своєю чергою рідна сестра односельчанки, яка погрожувала перепоховати бабусю, запропонувала примирення.

Утім, Світлана таки викликала поліцію. Правоохоронці розповідають – допитали двох сестер, яким закидають наругу над могилою. Жінки визнають, що був конфлікт, але водночас заперечують свою причетність до перепоховання.

Нині поліція чекає дозволу над ексгумацію померлої. Адже на сьогодні Світлана навіть не знає, де саме спочиває її бабуся.

Раніше повідомлялося, що на Алеї почесних харків'ян біля могили померлого минулого року ексмера Геннадія Кернеса встановили новорічну ялинку.