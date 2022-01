Президент США Джо Байден вилаявся на журналіста під час пресконференції (відео)

Президент США Джо Байден обізвав журналіста Fox News «тупим сучим сином» після запитання про інфляцію, а потім зателефонував йому, аби вибачитися. Відповідне відео оприлюднив телеканал.

POTTY MOUTH: Raging Biden curses out Fox News' Peter Doocy as he takes his bitterness towards the press to a new level. https://t.co/lqabh9ilRi pic.twitter.com/axonuLLTdu