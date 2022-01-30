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    Президент США Джо Байден вилаявся на журналіста під час пресконференції (відео)

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    Байден вибачився перед журналістом - Президент США Джо Байден вилаявся на журналіста під час пресконференції (відео)
    Байден вибачився перед журналістом
    фото: foxnews.com

    Байден думав, що мікрофон вимкнено, тож прокоментував питання

    Президент США Джо Байден обізвав журналіста Fox News «тупим сучим сином» після запитання про інфляцію, а потім зателефонував йому, аби вибачитися. Відповідне відео оприлюднив телеканал.

    Журналіст Пітер Дусі запитав Байдена, чи дасть він відповідь на запитання про інфляцію, а президент США відповів і, думаючи, що мікрофон вимкнено, додав свою характеристику для автора питання: «Ні. Це великий плюс. Який тупий сучиий син».

    Як пише Fox News, Дусі розповів, що вже за годину Байден зателефонував йому зі словами «нічого особистого, друже». За словами журналіста, вони з президентом добре поговорили та вирішили рухатися далі: Байден заявив, що це обов'язок журналіста – ставити гострі питання.

    Раніше президент США Джо Байден заснув на пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

    Раніше в мережу потрапило відео, на якому президент США Джо Байден проходить повз доріжку до Білого дому, на яку вказує сек'юриті, та виходить на газон.

    Нагадаємо,Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

    Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський проведуть зустріч у Вашингтоні 31 серпня. Вдруге їх зустріч не переноситимуть.

    Читайте також: Байден не може кинути Україну. Але певне розчарування є

    Теги: США Володимир Зеленський Twitter президент журналіст час
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    Президент США Джо Байден вилаявся на журналіста під час пресконференції (відео)