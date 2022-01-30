Президент США Джо Байден вилаявся на журналіста під час пресконференції (відео)

Байден думав, що мікрофон вимкнено, тож прокоментував питання

Президент США Джо Байден обізвав журналіста Fox News «тупим сучим сином» після запитання про інфляцію, а потім зателефонував йому, аби вибачитися. Відповідне відео оприлюднив телеканал.

POTTY MOUTH: Raging Biden curses out Fox News' Peter Doocy as he takes his bitterness towards the press to a new level. https://t.co/lqabh9ilRi pic.twitter.com/axonuLLTdu — Fox News (@FoxNews) January 25, 2022

Журналіст Пітер Дусі запитав Байдена, чи дасть він відповідь на запитання про інфляцію, а президент США відповів і, думаючи, що мікрофон вимкнено, додав свою характеристику для автора питання: «Ні. Це великий плюс. Який тупий сучиий син».

Як пише Fox News, Дусі розповів, що вже за годину Байден зателефонував йому зі словами «нічого особистого, друже». За словами журналіста, вони з президентом добре поговорили та вирішили рухатися далі: Байден заявив, що це обов'язок журналіста – ставити гострі питання.

Раніше президент США Джо Байден заснув на пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Раніше в мережу потрапило відео, на якому президент США Джо Байден проходить повз доріжку до Білого дому, на яку вказує сек'юриті, та виходить на газон.

Нагадаємо,Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський проведуть зустріч у Вашингтоні 31 серпня. Вдруге їх зустріч не переноситимуть.