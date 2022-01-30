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    Під Львовом перекинувся рейсовий автобус, який їхав до Польщі. Є постраждалі (відео)

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    В автобусі перебувало 40 осіб - Під Львовом перекинувся рейсовий автобус, який їхав до Польщі. Є постраждалі (відео)
    В автобусі перебувало 40 осіб
    фото: Ігор Зінкевич/Facebook

    Водій автобуса не впорався з керуванням, через що і сталась аварія

    На трасі Київ-Чоп, поблизу села Хватів Золочівського району Львівської області, у неділю, 30 січня, перекинувся рейсовий автобус «Харків-Слупськ» (Польща). Про це повідомили в ДСНС України.

    ДТП сталась о 2:03. За даними рятувальників, автобус злетів у кювет та перекинувся. В аварії постраждало 14 людей. Їх з травмами госпіталізували до лікарні.

    На місці аварії працювало 8 рятувальників та спецтехніка. Причини ДТП встановлює поліція.

    У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА уточнили, що за кермом автобуса був 33-річний житель Рівненської області. Транспорт рухався в напрямку Львова. Водій не впорався з керуванням, через що і сталась аварія. В автобусі перебувало 40 осіб.

    Відео аварії на своїй сторінці у Facebook оприлюднив керівник ГО «Варта1» Ігор Зінкевич.

    Раніше, у четвер, 27 січня, на перетині бульвару Перова з проспектом Алішера Навої зіткнулися одразу три автомобілі: Dodge, Mercedes та Dacia. Дві автівки після зіткнення відлетіли на тротуар.

    Нагадаємо, за ДТП із участю мажорки «Тішиної» взялися правоохоронці.

    Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

    До слова, на столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту.

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    Теги: ДТП Польща ДСНС водій аварія поліція транспорт пиво Mercedes Dacia
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    Під Львовом перекинувся рейсовий автобус, який їхав до Польщі. Є постраждалі (відео)