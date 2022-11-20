Скільки українців стали жертвами рашистів за добу: інформація від Офісу президента

Найбільше жертв агресії РФ за добу на Херсонщині

У результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протягом минулої доби, 19 листопада, загинуло і постраждало майже 20 цивільних людей. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані обласний військових адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними місцевих ОВА, за минулу добу загинуло троє осіб; постраждало 16.

Станом на ранок 20 листопада найбільше жертв агресії РФ за минулу добу у Херсонській області, де виявили трьох загиблих та 11 поранених.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Харківській області від дій РФ двоє людей отримали поранення. Ще двоє мирних громадян поранено на Донеччині. У Дніпропетровській області – один поранений.

Як відомо, триває 270 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.