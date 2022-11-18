Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстрілюють звільнений Херсон, є жертви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти обстрілюють звільнений Херсон, є жертви
Херсон було звільнено 11 листопада
фото з відкритих джерел

ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів в районі Нової Каховки

Окупанти обстрілюють правий берег Херсонщини реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Внаслідок одного з обстрілів Херсона від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.

З РСЗВ ворог вдарив вдень 17 листопада по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Минулося без постраждалих.

Збройні сили України завдають ударів ворогу. «Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань. На даному етапі відомо про радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Решта потребує до розвідування», – йдеться в повідомленні ОК «Південь».

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

На думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, без озброєння від країн Заходу Україна ризикує знову втрачати свої міста і повернутися до ситуації початку військового конфлікту, розв’язаного Росією. Це своєю чергою означатиме поразку Заходу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Читайте також: Росія провалила всі цілі у війні з Україною – генерал Міллі
Теги: війна росія окупанти ЗСУ Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Допомога сформована в межах Механізму цивільного захисту ЄС
Оголошено суму гумдопомоги, яку визволений Херсон отримав від ЄС
Вчора, 18:05
Окупанти замінували на Херсонщині сонячну станцію
Окупанти замінували на Херсонщині сонячну станцію
Вчора, 13:00
Правоохоронці фіксують злочини окупантів на Херсонщині
Катівні та заміновані будівлі: МВС повідомило про страшні знахідки на Херсонщині
Вчора, 07:40

Події в Україні

Окупанти паралізували роботу лікарні в Новій Каховці
Окупанти паралізували роботу лікарні в Новій Каховці
ЗСУ блокують логістику окупантів на лівоборежній Херсонщині – ISW
ЗСУ блокують логістику окупантів на лівоборежній Херсонщині – ISW
Скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні з Чорного моря: дані «Півдня»
Скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні з Чорного моря: дані «Півдня»
Окупанти обстрілюють звільнений Херсон, є жертви
Окупанти обстрілюють звільнений Херсон, є жертви
Арестович оприлюднив результати атаки рашистів на Гуляйполе (відео)
Арестович оприлюднив результати атаки рашистів на Гуляйполе (відео)
Рівне готується до повного блекауту – заява мера Третяка (відео)
Рівне готується до повного блекауту – заява мера Третяка (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
43K
Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра
40K
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 
39K
Українці закликають Зеленського позбавити Бойка звання Героя України: петиція
38K
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
36K
Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі

Новини

Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту