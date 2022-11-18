Окупанти обстрілюють звільнений Херсон, є жертви

ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів в районі Нової Каховки

Окупанти обстрілюють правий берег Херсонщини реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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Внаслідок одного з обстрілів Херсона від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.

З РСЗВ ворог вдарив вдень 17 листопада по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Минулося без постраждалих.

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Збройні сили України завдають ударів ворогу. «Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань. На даному етапі відомо про радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Решта потребує до розвідування», – йдеться в повідомленні ОК «Південь».

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

На думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, без озброєння від країн Заходу Україна ризикує знову втрачати свої міста і повернутися до ситуації початку військового конфлікту, розв’язаного Росією. Це своєю чергою означатиме поразку Заходу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

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