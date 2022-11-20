Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 листопада

У Луганську зафіксовано збільшення кількості російських військових

Відносно спокійно, без обстрілів, ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. Про це свідчать дані військових адміністрацій.

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Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Преображенка, Дорожнчнка, Червоне, Мала Токмачка, Щербаки, Новоданилівка, Чарівне, Степногірськ, Степове.

Надійшло 30 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

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Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

Дніпропетровщина

Росіяни знову стріляли по Нікопольщині. Били по чотирьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській. Найбільше постраждав Нікополь. Поранено одну людину. Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток, газопроводи та лінії електропередач. У інших громадах минулося без постраждалих.

Понівечені приватні будинки та господарські споруди.

Харківщина

Протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївький та Ізюмський райони. У Куп’янську внаслідок обстрілу елеватору виникла пожежа. Постраждалих немає.

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Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.

За добу внаслідок обстрілів окупантів постраждали 2 людей, обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, госпіталізовані у важкому стані.

Піротехнічні групи продовжують працювати з розмінуваннями на Харківщині. За добу знешкодили 269 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Упродовж минулої доби росіяни на Куп’янському та Лиманському напрямках намагалися тримати оборону на захоплених рубежах.

Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Площанки і Невського.

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У Луганську зафіксовано збільшення кількості російських військових.

Донеччина

Вчора ввечері – обстріл Курахового, пошкоджені мережі електропостачання, частина трьох населених пунктів громади без електрики (приватний сектор Курахового, с. Дальнє, с.Успенівка).

Упродовж ночі – обстріли позицій та окраїн Торецької громади із важкого озброєння. Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорку, смт Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми, Дружба, Магдалинівка та м.Залізне.

Упродовж ночі – поодинокі обстріли відбувались поблизу с.Міньківка, с. Роздоловка с.Яковлівка с. Бахмутське Соледарської громади.

Уночі також зафіксовано обстріли Часовоярської громади, зокрема, Часовоярської фільтрувальної станції, пошкоджено техніку та будівлі; сама станція в робочому стані, працівники не постраждали.

Протягом доби – обстріли Авдіївки та Авдіївської громади.

На Донеччині за добу: 1 загиблий, 2 поранених цивільних.

Миколаївська область

Уночі ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії й населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа господарчої будівлі. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

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Херсонщина

Ситуація на Херсонщині залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснював обстріли з танків, реактивної та ствольної артилерії по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка, Антонівка та міста Херсон. У Білозерці, під час роздачі хліба, російські терористи обстріляли гуманітарну точку. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб.

До регіону надходять гуманітарні вантажі з різних областей.

Нагадаємо, триває двісті сімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Раніше повідомлялось, що рашисти втратили близько 40% артилерії на Херсонщині.

Нагадаємо, триває 270-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.