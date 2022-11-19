Ракетна атака на Запоріжжя: стало відомо про жертви

Після атаки більше 120 будинків міста залишились без теплопостачання

Внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю є загиблі. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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«Наше місто продовжує потерпати від ракетного терору мерзенного ворога. Вчора вночі російські нелюди п’ятьма ракетами поцілили в один з обʼєктів інфраструктури. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна людина. Щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що після атаки більше 120 будинків міста залишились без теплопостачання.

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Як повідомлялося, вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше 17 тис. абонентів. Аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання – 23:00 сьогоднішнього дня.

Нагадаємо, ввечері 18 листопада Запоріжжя зазнало ракетної атаки зі сторони російських окупантів. Снаряд влучив у промисловий об'єкт, на якому перебували цивільні.

До слова, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.