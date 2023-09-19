Скільки великих десантних кораблів залишилось у Росії: дані ЗСУ

Наслідки атаки на великий десантний корабель «Мінськ» у Криму

Першим Сили оборони знищили російський ВДК «Саратов»

Протягом повномасштабної війни українська армія уразила щонайменше п'ять великих десантних кораблів російського військово-морського флоту. Всього у Росії залишилось вісім таких плавзасобів. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Liga.net.

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Зазначається, що до початку великої війни, у Чорноморському флоті РФ перебувало сім великих десантних кораблів.

«Перед самим початком повномасштабного вторгнення під приводом навчань вони завезли до Чорного моря через Босфорський пролив ще шість одиниць. Загалом – 13», – зазначив Плетенчук.

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Першим Сили оборони знищили російський ВДК «Саратов», це відбулося 24 березня 2022 року у порту тимчасово окупованого Бердянська. Також українські сили тоді завдали пошкоджень великим десантним кораблям «Орськ», «Цезар Куніков» і «Новочеркаськ».

Раніше Зеленський анонсував нові удари по кораблях РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня результаті удару ЗСУ по Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя російський корабель «Мінськ» й підводний човен «Ростов-на-Дону» суттєво постраждали, перетворившись на деталі.