Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки великих десантних кораблів залишилось у Росії: дані ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки великих десантних кораблів залишилось у Росії: дані ЗСУ
Наслідки атаки на великий десантний корабель «Мінськ» у Криму
фото з відкритих джерел

Першим Сили оборони знищили російський ВДК «Саратов»

Протягом повномасштабної війни українська армія уразила щонайменше п'ять великих десантних кораблів російського військово-морського флоту. Всього у Росії залишилось вісім таких плавзасобів. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Liga.net.

Зазначається, що до початку великої війни, у Чорноморському флоті РФ перебувало сім великих десантних кораблів.

«Перед самим початком повномасштабного вторгнення під приводом навчань вони завезли до Чорного моря через Босфорський пролив ще шість одиниць. Загалом – 13», – зазначив Плетенчук.

Першим Сили оборони знищили російський ВДК «Саратов», це відбулося 24 березня 2022 року у порту тимчасово окупованого Бердянська. Також українські сили тоді завдали пошкоджень великим десантним кораблям «Орськ», «Цезар Куніков» і «Новочеркаськ».

Раніше Зеленський анонсував нові удари по кораблях РФ.

Нагадаємо,  у ніч проти 13 вересня результаті удару ЗСУ по Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя російський корабель «Мінськ» й підводний човен «Ростов-на-Дону» суттєво постраждали, перетворившись на деталі.

Читайте також: Спекотний оксамитовий сезон у Криму: у росіян великі проблеми
Теги: ЗСУ росія корабель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий пакет допомоги від Німеччини: що отримають ЗСУ
Новий пакет допомоги від Німеччини: що отримають ЗСУ
Сьогодні, 20:22
ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку
ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку
Сьогодні, 19:55
ЗСУ вразили штаб окупантів поблизу Мелітополя (відео)
ЗСУ вразили штаб окупантів поблизу Мелітополя (відео)
Сьогодні, 16:43

Події в Україні

Зеленський на Генасамблеї ООН та «Рамштайн-15». Головне за 19 вересня
Зеленський на Генасамблеї ООН та «Рамштайн-15». Головне за 19 вересня
Скільки великих десантних кораблів залишилось у Росії: дані ЗСУ
Скільки великих десантних кораблів залишилось у Росії: дані ЗСУ
Новий пакет допомоги від Німеччини: що отримають ЗСУ
Новий пакет допомоги від Німеччини: що отримають ЗСУ
ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку
ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку
Українські воїни атакували дронами-камікадзе блокпост окупантів (відео)
Українські воїни атакували дронами-камікадзе блокпост окупантів (відео)
Удар по Львову: рятувальники загасили пожежу за допомогою робота (відео)
Удар по Львову: рятувальники загасили пожежу за допомогою робота (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
21K
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля
18K
Експерти порівняли опалення дровами, газом та електрикою: що вигідніше
15K
Виплати 1000 євро для біженців: у якій країні можна отримати
11K
Україна відмовилася від нового траншу Leopard з Німеччини – Spiegel
9676
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Вчора, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту