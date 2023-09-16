ЗСУ розповіли, що залишилося від двох ворожих кораблів у Криму

Фахівці стверджують про недоцільність ремонту уражених корабля «Мінськ» й підводного човна «Ростов-на-Дону»

У результаті удару ЗСУ по Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя російський корабель «Мінськ» й підводний човен «Ростов-на-Дону» суттєво постраждали, перетворившись на деталі. Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За її словами, корабель та підводний човен навряд чи можуть розраховувати на швидке відновлення. Водночас фахівці стверджують про недоцільність їх ремонту.

«Тим більше, що потужності, де ремонтувалися ці дві одиниці, дуже суттєво постраждали, і більше такої можливості поблизу немає. Потрібна складна логістична операція. І чи буде вона вартувати того, що буде на виході? Навряд чи», – розповіла Гуменюк.

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Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.

Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.