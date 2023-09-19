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Новий пакет допомоги від Німеччини: що отримають ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий пакет допомоги від Німеччини: що отримають ЗСУ
фото ілюстративне

Для посилення витривалості ЗСУ на найближчі місяці заплановано передати зимове спорядження

Німеччина передасть Україні у новому пакеті військової допомоги на 400 млн євро артилерійські та мінометні боєприпаси, протитанкові міни, бронемашини MRAP та морські дрони. Про це повідомляє міністерство оборони країни.

Відомство планує передати:

  • 30 тис. артилерійських розривних боєприпасів калібру 155 мм;
  • 105 тис. 120-мм вибухових, димових і легких мінометних боєприпасів;
  • 480 протитанкових мін АТ-2;
  • 200 бойових броньованих машин MRAP;
  • 50 надводних безпілотників (тип не повідомляється).

Зазначається, що АТ-2 надається з метою зміцнення українських загороджувальних можливостей за допомогою засобів дистанційного розгортання.

Бронемашини MRAP передаються, щоб українські фахівці з розмінування могли безпечно підійти до російських мінних загороджень, зауважує відомство.

«Для посилення витривалості ЗСУ на найближчі місяці заплановано передати зимове спорядження, комплекти запчастин до систем, які вже поставлені, та транспортні засоби», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього 50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі.

Раніше Зеленський анонсував посилення оборонної підтримки від Німеччини.

Нагадаємо, триває 573-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень. Сьогодні Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. За уточненою інформацією протиповітряною обороню було знищено 28 із 31 «Шахедів» по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях України.

Теги: Німеччина війна Україна ЗСУ

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