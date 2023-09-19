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ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку
фото ілюстративне

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 573-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень. Сьогодні Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. За уточненою інформацією протиповітряною обороню було знищено 28 із 31 «Шахедів» по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях України.

Від цинічного ракетного удару балістичною ракетою «Іскандер-М» постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загалом, цієї доби ворог завдав дев'ять ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Завдав авіаційних ударів біля Леонівки, Попівки Чернігівської області та Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Карповичі, Архипівка, Грем’яч Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Ободи, Веселівка Сумської області та Амбарне, Строївка,

Куп’янський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районах Іванівки та Куп’янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Дронівка, Спірне, Берестове Донецької області.

Бахмутський напрямок

Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі західніше Ягідного Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, серед яких Богданівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. В цьому районі також не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли противника. Під вогонь окупантів потрапили близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка, Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Антонівка та Херсон Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит. Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання. Крім того, окупанти грабують квартири та будинки громадян України.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено три пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, дев'ять артилерійських засобів, один склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Теги: ЗСУ війна Генштаб

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