Зеленський анонсував нові удари по кораблях РФ

Володимир Зеленський: «Якщо з цього корабля вилітають ракети по нашому мирному населенню, ми маємо право бити по цих кораблях»

Атаки по кораблях Чорноморському флоту РФ, ймовірно, повторяться у найближчому майбутньому. Це лише питання часу та відстані. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю СBS.

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«Ці об'єкти для нас – абсолютно законні цілі, де б вони не знаходились. Якщо з цього корабля вилітають ракети по нашому мирному населенню, ми маємо право бити по цих кораблях. Це не цивільна ціль, це ворог, який забрав життя наших людей і забирає щоденно», – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Росія повинна чітко усвідомлювати, що «де б не знаходився цей корабель, ми за всі ці удари по Україні його дістанемо».

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«Питання часу та відстані», – додав глава держави.

Як повідомлялося, у результаті удару ЗСУ по Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя російський корабель «Мінськ» й підводний човен «Ростов-на-Дону» суттєво постраждали, перетворившись на деталі.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.