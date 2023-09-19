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ЗСУ вразили штаб окупантів поблизу Мелітополя (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вразили штаб окупантів поблизу Мелітополя (відео)
фото ілюстративне

Інформації про втрати окупанів ще немає

Сьогодні, 19 вересня, близько 7:00 українські захисники уразили російський штаб поблизу Мелітополя на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

«Збройні сили України уразили штаб окупантів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя», – підписали відео в СтратКомі.

Інформації про втрати окупанів ще немає.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів.

До слова, триває 573-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ окупанти Запоріжжя війна

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