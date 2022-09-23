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Скількох захисників щодня втрачає Україна: дані від президента

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скількох захисників щодня втрачає Україна: дані від президента
Міноборони повідомляє про приблизно 9 тис. загиблих військових
фото:АрміяІнформ

Щоденні втрати ЗСУ на фронті – пів сотні бійців

Щодня, у війні проти російської агресії, Україна втрачає близько 50 воїнів. З початку повномасштабного вторгнення Росії, українських героїв загинуло в п'ять разів менше ніж окупантів. Про це сказав президент України Володимира Зеленський в програмі Face а Zelensky.

«У нас є оцінки втрат за добу, вони не є точними. Це близько 50 осіб на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдатів і цивільних осіб залишається на цій території. Загинуло в п'ять разів менше українських воїнів, ніж російських», – заявив президент. 

Як пояснює Зеленський, він отримує дані щодо втрат ЗСУ, однак з цифрами важливо бути обережними через те, що йдеться про людські життя.

«Позиція наших військових – не називати точну кількість загиблих чи поранених українських військовослужбовців. Головне питання  – це точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. Ми маємо бути дуже обережними з цифрами, тому що мова йде про людські життя», – додає президент України. 

Також нещодавно, як пояснювала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, втрати ЗСУ становлять понад 9 тис. осіб, однак точної цифри назвати наразі не можна, через неможливість підрахувати втрати у Маріуполі. 

Тим часом наші герої, з початку повномасштабного вторгнення Росії, станом на ранок 23 вересня, знищили  приблизно 56 тис. окупантів. 

Як відомо, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.  

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Теги: втрати президент Україна

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