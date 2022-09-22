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Дев’ять танків та 28 бойових машин: втрати рашистів за добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дев’ять танків та 28 бойових машин: втрати рашистів за добу
ЗСУ за добу ліквідували 400 окупантів
фото ілюстративне

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 510 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 55510 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків – 2236 (+9) од;
  • бойових броньованих машин – 4776 (+28) од;
  • артилерійських систем – 1341 (+1) од;
  • РСЗВ – 318 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 169 (+1) од;
  • літаків – 253 (+0) од;
  • гелікоптерів – 218 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9);
  • крилаті ракети ‒ 240 (+1);
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од;
  • спеціальна техніка – 125 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 22 вересня
Втрати окупантів станом на ранок 22 вересня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: війна ЗСУ Україна окупанти росія

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