Дев’ять танків та 28 бойових машин: втрати рашистів за добу

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 510 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 55510 (+400) осіб ліквідовано;

танків – 2236 (+9) од;

бойових броньованих машин – 4776 (+28) од;

артилерійських систем – 1341 (+1) од;

РСЗВ – 318 (+0) од;

засоби ППО ‒ 169 (+1) од;

літаків – 253 (+0) од;

гелікоптерів – 218 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9);

крилаті ракети ‒ 240 (+1);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од;

спеціальна техніка – 125 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 22 вересня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.