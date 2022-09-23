Міноборони повідомило, скільки Україна втратила захисників за час війни

Маляр: «Ми називаємо цифру близько 9 тис., вже трохи більше зараз»

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила 9 тис. захисників. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю YouTube каналу «Ісландія».

«Якщо у них вже понад 50 тис., а у нас ми називаємо цифру близько 9 тисяч, вже трохи більше зараз», – повідомила Маляр.

Заступниця міністра пояснила, що під час війни діє спеціальний режим обігу військової інформації. Окрім цього, ворог, за її словами, бере інформацію з українських відкритих джерел.

Як зазначила Маляр, для військових кількість загиблих особового складу супротивника є показником, по якому вимірюється ефективність тих чи інших технологій ведення бойових дій. «Є певні цифри, після яких змінюють тактику і можуть прогнозувати, що якщо у супротивника зараз такі втрати, то через деякий час він почне робити те або те. Тому ми це приховували», – зазначила Маляр.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ вже знищили майже 60 тис. рашистів.

Триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Окупанти не припиняють завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається для всієї території України.