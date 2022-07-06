Українські захисники знищили «Урагани» окупантів (відео)

Ворог готувався обстрілювати позиції сил оборони і гатити по мирному населенню

Українські військові філігранно знищили декілька одиниць РСЗВ «Ураган», якими ворог збирався атакувати мирне населення України. Відповідне відео опублікував 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго.

«Завдяки злагодженій роботі операторів ССО України та дружнього підрозділу артилеристів було знищено декілька одиниць РСЗВ «Ураган».

Окупанти завезли свої РСЗВ «Урагани» і всю необхідну техніку для їх експлуатації в дуже зручне для себе, як вони думали, місце. І як це вже, на жаль, традиційно готувались обстрілювати позиції сил оборони. І що найжахливіше – гатити по мирному населенню.

Розвідавши розташування пріорітетних цілей техніки противника, оператори ССО України передали декілька «вітань» з дронів і далі корегували вогонь нашої артилерії. Результати – бачите на відео», -– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 133-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники відбили штурм окупантів на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.