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    Події в Україні

    Українські захисники знищили «Урагани» окупантів (відео)

    Українські захисники знищили «Урагани» окупантів (відео)
    фото скріншот відео

    Ворог готувався обстрілювати позиції сил оборони і гатити по мирному населенню

    Українські військові філігранно знищили декілька одиниць РСЗВ «Ураган», якими ворог збирався атакувати мирне населення України. Відповідне відео опублікував 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго.

    «Завдяки злагодженій роботі операторів ССО України та дружнього підрозділу артилеристів було знищено декілька одиниць РСЗВ «Ураган».

    Окупанти завезли свої РСЗВ «Урагани» і всю необхідну техніку для їх експлуатації в дуже зручне для себе, як вони думали, місце. І як це вже, на жаль, традиційно готувались обстрілювати позиції сил оборони. І що найжахливіше – гатити по мирному населенню.

    Розвідавши розташування пріорітетних цілей техніки противника, оператори ССО України передали декілька «вітань» з дронів і далі корегували вогонь нашої артилерії. Результати – бачите на відео», -– йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, триває 133-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники відбили штурм окупантів на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські захисники знищили «Урагани» окупантів (відео)