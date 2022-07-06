Ворог обстріляв Миколаївщину: загинули люди, виникли пожежі

Між населеними пунктами пошкоджено дві електроопори

Ворог щодня продовжує атакувати Миколаївську область, знищує інфраструктуру та вбиває мирне населення. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

«Зранку та вдень, 5 липня, були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджено один житловий будинок, зруйновано один житловий будинок, згорів трактор. Потерпілих немає. Вночі, цього ж дня, також були обстріли, переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих немає. У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється», – зазначив Кім.

Він також додав, що внаслідок обстрілів села Засілля Первомайської громади загинула одна людина.

Також 5 липня внаслідок обстрілів Куцурубської громади за межами населеного пункту загорівся сухостій. Між населеними пунктами пошкоджено дві електроопори.

Були обстріли селища Квітневе Первомайської громади. Внаслідок чого спалахнули поля з урожаєм. «Вночі, 6 липня, з 02:20 були обстріли села Нечаяне Нечаянської громади. За попередньою інформацією одна людина загинула. «У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», – повідомив Кім.

Нагадаємо, Збройні сили України стримують окупантів на межі Луганської та Донецької областей. Українські бійці відбили спробу рашистів перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ.

Нагадаємо, триває 133-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники відбили штурм окупантів на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

Як повідомлялося, російські війська готують наступ на два міста на Донбасі.

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