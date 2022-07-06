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    Події в Україні

    Ворог обстріляв Миколаївщину: загинули люди, виникли пожежі

    Ворог обстріляв Миколаївщину: загинули люди, виникли пожежі
    фото: ДСНС

    Між населеними пунктами пошкоджено дві електроопори

    Ворог щодня продовжує атакувати Миколаївську область, знищує інфраструктуру та вбиває мирне населення. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

    «Зранку та вдень, 5 липня, були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджено один житловий будинок, зруйновано один житловий будинок, згорів трактор. Потерпілих немає. Вночі, цього ж дня, також були обстріли, переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих немає. У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється», – зазначив Кім.

    Він також додав, що внаслідок обстрілів села Засілля Первомайської громади загинула одна людина.

    Також 5 липня внаслідок обстрілів Куцурубської громади за межами населеного пункту загорівся сухостій. Між населеними пунктами пошкоджено дві електроопори.

    Були обстріли селища Квітневе Первомайської громади. Внаслідок чого спалахнули поля з урожаєм. «Вночі, 6 липня, з 02:20 були обстріли села Нечаяне Нечаянської громади. За попередньою інформацією одна людина загинула. «У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», – повідомив Кім.

    Нагадаємо, Збройні сили України стримують окупантів на межі Луганської та Донецької областей. Українські бійці відбили спробу рашистів перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ.

    Нагадаємо, триває 133-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники відбили штурм окупантів на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

    Як повідомлялося, російські війська готують наступ на два міста на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Ворог обстріляв Миколаївщину: загинули люди, виникли пожежі