Словаччина готова передати Україні МіГ-29

Глава МЗС Словаччини обговорив надання МіГ-29 на останній зустрічі з Зеленським

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер повідомив, що його країна планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29. Про це він сказав в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми ще не передали вам МіГ-29, але готові це зробити. Ми говоримо з нашими партнерами у НАТО про те, як це зробити», – зазначив Качер.

Качер зазначив, що обговорив надання МіГ-29 на останній зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наш міністр оборони пояснив вашому президенту, як це можливо зробити. І, думаю, найближчими тижнями до Словаччини прибуде українська делегація і ми разом з американськими друзями будемо працювати над тим, щоб це стало реальністю… Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу, думаю, це скоро відбудеться і літаки будуть в Україні», – розповів міністр.

МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України. 27 травня близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35 зі складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ, який полював за літаками української штурмової авіації. Крім того, український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. У результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою. Нагадаємо, 8 грудня Зеленський зустрівся з делегацією Словацької Республіки. Сторони обговорили посилення співпраці між країнами.

До слова, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.