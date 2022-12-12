Словаччина готова передати Україні МіГ-29
Глава МЗС Словаччини обговорив надання МіГ-29 на останній зустрічі з Зеленським
Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер повідомив, що його країна планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29. Про це він сказав в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
«Ми ще не передали вам МіГ-29, але готові це зробити. Ми говоримо з нашими партнерами у НАТО про те, як це зробити», – зазначив Качер.
Качер зазначив, що обговорив надання МіГ-29 на останній зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
«Наш міністр оборони пояснив вашому президенту, як це можливо зробити. І, думаю, найближчими тижнями до Словаччини прибуде українська делегація і ми разом з американськими друзями будемо працювати над тим, щоб це стало реальністю… Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу, думаю, це скоро відбудеться і літаки будуть в Україні», – розповів міністр.
МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України.
27 травня близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35 зі складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ, який полював за літаками української штурмової авіації.
Крім того, український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. У результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.
Нагадаємо, 8 грудня Зеленський зустрівся з делегацією Словацької Республіки. Сторони обговорили посилення співпраці між країнами.
До слова, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.
Коментарі — 0