Зеленський зустрівся з делегацією Словацької Республіки: про що домовилися

Сторони обговорили посилення співпраці між країнами

У четвер, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Словацької Республіки. Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні.

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Зокрема український гарант зустрівся із міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Растиславом Качером, міністром оборони Словацької Республіки Ярославом Надєм та міністром економіки Словацької Республіки Карелом Гірманом, які прибули з візитом до нашої країни

Зеленський зазначив, що сторони обговорили посилення співпраці між країнами.

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«Зустрівся сьогодні з представниками Словаччини, урядовою делегацією – міністри закордонних справ, оборони та економіки. Обговорили з ними наявну співпрацю між нашими державами як на двосторонньому рівні, так і в структурах Європейського Союзу. Домовилися про нові рішення заради наших спільних безпекових і політичних інтересів», – повідомив президент.

Нагадаємо, 8 грудня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром. Військові обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України, а також ситуацію на фронті.