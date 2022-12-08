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Зеленський зустрівся з делегацією Словацької Республіки: про що домовилися

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з делегацією Словацької Республіки: про що домовилися
Зеленський провів зустріч із міністром закордонних та європейських справ Словаччини
фото: Офіс президента

Сторони обговорили посилення співпраці між країнами

У четвер, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Словацької Республіки. Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні.

Зокрема український гарант зустрівся із міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Растиславом Качером, міністром оборони Словацької Республіки Ярославом Надєм та міністром економіки Словацької Республіки Карелом Гірманом, які прибули з візитом до нашої країни

Зеленський зазначив, що сторони обговорили посилення співпраці між країнами.

«Зустрівся сьогодні з представниками Словаччини, урядовою делегацією – міністри закордонних справ, оборони та економіки. Обговорили з ними наявну співпрацю між нашими державами як на двосторонньому рівні, так і в структурах Європейського Союзу. Домовилися про нові рішення заради наших спільних безпекових і політичних інтересів», – повідомив президент.

Нагадаємо, 8 грудня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром. Військові обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України, а також ситуацію на фронті.

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