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    Події в Україні

    Словаччина призначає потяги для біженців з України

    Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40 - Словаччина призначає потяги для біженців з України
    Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40
    фото: Укрзалізниця

    Потяги починають курсувати з 9 березня

    Від сьогодні з України до Словаччини курсуватимуть потяги для евакуації біженців. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «Словачинна призначає щоденні поїзди для вивозу біженців з України. Вони почнуть курсувати з 9 березня. Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40. Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49. Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу - Кошице. Нагадуємо, що зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, з 9.00 до 21.00 на Сумщині продовжить діяти гуманітарний коридор. Із Сум до Полтави можна буде виїхати як власним транспортом, так і автобусами.

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    Теги: Словаччина Укрзалізниця втеча евакуація #stoprussia
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    Словаччина призначає потяги для біженців з України