  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Чотирнадцята доба війни. Ситуація станом на ранок 9 березня

    Українські захисники&nbsp;наносять вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів - Чотирнадцята доба війни. Ситуація станом на ранок 9 березня
    Українські захисники наносять вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    У зв’язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію в Криму та на Донбасі

    Триває чотирнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

    Яка ситуація на всіх напрямках

    • На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.
    • Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.
    • На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.
    • На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

    Повітряні Сили ЗС України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.

    «За наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України», - інформує Генштаб.

    Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.

    Окупанти можуть залучити до війни з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні.

    У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали, направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.

    У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.

    В Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв.

    За наявною інформацією серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живої силі та техніці.

    Читайте також:
    Теги: Росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна озброєння #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чотирнадцята доба війни. Ситуація станом на ранок 9 березня