Втеча від війни. Фоторепортаж зі Львівського залізничного вокзалу

Кількість людей, які виїхали до Польщі внаслідок бойових дій, перевищила мільйон

Триває тринадцятий день російського вторгнення в Україну. Увесь цей час українські жінки та діти змушені залишати рідну країну заради безпеки. Вони їдуть у невідомість, аби не чули вибухів і не ночувати в укриттях. Справжньою Меккою переселенців у ці дні стала західна столиця України – Львів. Саме звідси більшість починає свій шлях у Європу.

Останні дні львівський вокзал нагадує величезний вулик, там рояться тисячі евакуйованих українців. Одні прибувають, інші вирушають: в евакуацію до Польщі, Румунії, Чехії, Франції, інших держав. Щодня їде десять потягів до Польщі.

На перон пускають лише жінок та дітей. Заради порятунку, люди готові не спати по декілька днів, їхати півтори доби стоячи у тамбурі, аби вирватися із пекла, яке Росія сотворила на нашій землі. Фоторепортаж «Главкома» з Львівського вокзалу передає атмосферу війни у тилу України.

Допоки одні стоять у довжелезних чергах на потяги та автобуси, щоб вирушити далі. Інші переводять подих у кімнаті «Матері і дитини». Тут місця для відпочинку облаштовані навіть на підлозі. Волонтери забезпечують людей їжею, медикаментами, засобами гігієни.

Кількість біженців, які рятуються від російського вторгнення в Україну, вже сягнула 2 мільйонів. Такі дані на 8 березня оприлюднив глава агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН Філіппо Гранді.

Станом на 7 березня кількість людей, які виїхали до Польщі внаслідок бойових дій, перевищила мільйон. В ООН повідомили, що за останні 10 днів понад 1,5 млн людей виїхали з України до сусідніх країн, рятуючись від агресії Росії.

Нагадаємо, ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям.