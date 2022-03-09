На Чернігівщині окупанти ховають техніку серед будинків

Російські загарбники нищать вежі стільникового зв'язку

Російські окупанти порушують норми Міжнародного гуманітарного права, вдаючись до цинічних дій у тимчасово захоплених населених пунктах на Чернігівщині. Про це повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Так, у населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів.

Крім того, окупанти використовують мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу.

Також окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.

Як повідомлялося, 7 березня біля села Количівка на Чернігівщині автомобіль, в якому перебувало шестеро осіб, підірвався на протипіхотній міні. В результаті три людини загинуло, а трьох поранених дітей госпіталізовано.