На Харківщині окупанти гатять по обленерго, ТЕЦ і будинках (фото)

Російські окупанти вяли в облогу місто Ізюм

Минулої доби, 8 березня, на Харківщині окупаційні війська бомбардували об’єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Харківській області.

За добу було зафіксовано декілька влучань в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5.

Через наслідки бомбардувань з одного будинку у Харкові евакуювали 150 людей, з іншого — близько 200.

Поліція інформує про критичну ситуацію в місті Ізюм Харківської області. За відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його.

Оператори служби 102 працюють в посиленому режимі, цілодобово приймають та обробляють повідомлення про підозрілих осіб, автомобілі, підозрілі предмети, а також різні правопорушення.

Для звернень до поліції по допомогу діють додаткові лінії зв’язку у кожному районі міста та області.

Також для фіксації та реагування на повідомлення працює чат-бот @Kharkiv102_bot.

Як повідомлялося, у ніч на 9 березня російські окупанти обстріляли місто Дергачі на Харківщині.