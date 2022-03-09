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    Події в Україні

    На Харківщині окупанти гатять по обленерго, ТЕЦ і будинках (фото)

    Загарбники бомбардують житлові будинки - На Харківщині окупанти гатять по обленерго, ТЕЦ і будинках (фото)
    Загарбники бомбардують житлові будинки
    фото: Нацполіція

    Російські окупанти вяли в облогу місто Ізюм

    Минулої доби, 8 березня, на Харківщині окупаційні війська бомбардували об’єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Харківській області.

    За добу було зафіксовано декілька влучань в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5.

    Через наслідки бомбардувань з одного будинку у Харкові евакуювали 150 людей, з іншого — близько 200.

    Поліція інформує про критичну ситуацію в місті Ізюм Харківської області. За відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його.

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    На Харківщині окупанти гатять по обленерго, ТЕЦ і будинках (фото)
    На Харківщині окупанти гатять по обленерго, ТЕЦ і будинках (фото)
    На Харківщині окупанти гатять по обленерго, ТЕЦ і будинках (фото)
    На Харківщині окупанти гатять по обленерго, ТЕЦ і будинках (фото)
    На Харківщині окупанти гатять по обленерго, ТЕЦ і будинках (фото)

    Оператори служби 102 працюють в посиленому режимі, цілодобово приймають та обробляють повідомлення про підозрілих осіб, автомобілі, підозрілі предмети, а також різні правопорушення.

    Для звернень до поліції по допомогу діють додаткові лінії зв’язку у кожному районі міста та області.

    Також для фіксації та реагування на повідомлення працює чат-бот @Kharkiv102_bot.

    Як повідомлялося, у ніч на 9 березня російські окупанти обстріляли місто Дергачі на Харківщині.

    Теги: Національна поліція України Росія окупанти війна Харківщина #stoprussia
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    На Харківщині окупанти гатять по обленерго, ТЕЦ і будинках (фото)