На Харківщині окупанти гатять по обленерго, ТЕЦ і будинках (фото)
Російські окупанти вяли в облогу місто Ізюм
Минулої доби, 8 березня, на Харківщині окупаційні війська бомбардували об’єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Харківській області.
За добу було зафіксовано декілька влучань в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5.
Через наслідки бомбардувань з одного будинку у Харкові евакуювали 150 людей, з іншого — близько 200.
Поліція інформує про критичну ситуацію в місті Ізюм Харківської області. За відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його.
Оператори служби 102 працюють в посиленому режимі, цілодобово приймають та обробляють повідомлення про підозрілих осіб, автомобілі, підозрілі предмети, а також різні правопорушення.
Для звернень до поліції по допомогу діють додаткові лінії зв’язку у кожному районі міста та області.
Також для фіксації та реагування на повідомлення працює чат-бот @Kharkiv102_bot.
Як повідомлялося, у ніч на 9 березня російські окупанти обстріляли місто Дергачі на Харківщині.